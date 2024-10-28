Зеленский назвал страну, где могут пройти переговоры с Россией
Зеленский заявил, что Индия может стать местом для переговоров с Россией
Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на решение конфликта на Украине. Он полагает, что переговоры Киева и Москвы могут пройти на территории азиатского государства в «украинском формате».
«Премьер-министр Моди может влиять на завершение войны на Украине. Несомненно, это [переговоры] может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Но я думаю, что нам нужно подготовиться и только в соответствии с нашим форматом», — заявил Зеленский в интервью The Times of India.
Также Зеленский сказал, что Моди может и косвенно повлиять на наступление мира. Например, перестав закупать у России энергоресурсы и оружие. Кроме того, экс-комик заявил готов к мирному урегулированию конфликта, если условия будут соответствовать интересам Киева.
Напомним, что Путин и Моди сохраняют дружественные отношения между государствами. Недавно премьер Индии посетил саммит БРИКС в Казани и обсудил с российским лидером ситуацию на Украине. Он заявил, что готов оказать любое содействие для установления мира, а также подарил Путину уникальную картину.
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