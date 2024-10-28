Зеленский назвал страну, где могут пройти переговоры с Россией

Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на решение конфликта на Украине. Он полагает, что переговоры Киева и Москвы могут пройти на территории азиатского государства в «украинском формате».

«Премьер-министр Моди может влиять на завершение войны на Украине. Несомненно, это [переговоры] может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Но я думаю, что нам нужно подготовиться и только в соответствии с нашим форматом», — заявил Зеленский в интервью The Times of India.