Москвичи смогут увидеть северное сияние на этой неделе
Астроном Богачёв: Северное сияние в Москве можно будет увидеть 30 октября
Северное сияние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Johann Helgason
Жители Москвы смогут посмотреть северное сияние в небе над столицей в среду, 30 октября. Об этом агентству «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачёв.
Профессор объяснил такое явление тем, что Земля вновь столкнулась с солнечной активностью, из-за которой на планете началась магнитная буря. Богачёв утверждает, что пик активность бури придётся на середину текущей недели — тогда-то жители столицы и смогут насладиться полярным сияние.
«По сути, те события, которые мы наблюдаем, — это только начало. Конечно, сегодня никаких полярных сияний точно не будет», — рассказал учёный.
Магнитная буря, о которой говорит учёный, началась на Земле сегодня в 9 утра по мск. Учёные утверждают, что она сможет достичь лишь среднего уровня силы. А вот несколькими днями ранее в ряде регионов России жители наблюдали полярное сияние, вызванное по-настоящему мощной магнитной бурей. Life.ru публиковал кадры из Тульской, Свердловской и Орловской областей.