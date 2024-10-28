Москвичи смогут увидеть северное сияние на этой неделе

Жители Москвы смогут посмотреть северное сияние в небе над столицей в среду, 30 октября. Об этом агентству «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачёв.

Профессор объяснил такое явление тем, что Земля вновь столкнулась с солнечной активностью, из-за которой на планете началась магнитная буря. Богачёв утверждает, что пик активность бури придётся на середину текущей недели — тогда-то жители столицы и смогут насладиться полярным сияние.