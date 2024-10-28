«Вот вы балбесы»: Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ объяснил свой отказ от смартфонов

Российский нападающий американского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объяснил свой отказ от смартфонов. В беседе с RTVI самый высокооплачиваемый россиянин в истории НХЛ признался, что уже несколько лет использует для связи только кнопочный телефон.

«Сейчас уже привык, удовольствия уже никакого от этого не получаю, просто как рутина новая. А в начале было кайфово. И я смотрел на людей с айфонами и думал: «Вот вы, конечно, балбесы». На контрасте видишь, сколько людей живут с опущенной головой», — отметил Панарин.

При этом хоккеист подчеркнул, что не отрезал себя от цифрового мира. По его словам, он просто хочет уделять больше времени родным и, конечно же, тренировкам.