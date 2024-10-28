«Вот вы балбесы»: Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ объяснил свой отказ от смартфонов
Хоккеист Панарин отказался от смартфона в пользу кнопочной раскладушки
Панарин пользуется кнопочной раскладушкой. Обложка © YouTube / Проект телеканала RTVI «Респиратор Бабушкина»
Российский нападающий американского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объяснил свой отказ от смартфонов. В беседе с RTVI самый высокооплачиваемый россиянин в истории НХЛ признался, что уже несколько лет использует для связи только кнопочный телефон.
«Сейчас уже привык, удовольствия уже никакого от этого не получаю, просто как рутина новая. А в начале было кайфово. И я смотрел на людей с айфонами и думал: «Вот вы, конечно, балбесы». На контрасте видишь, сколько людей живут с опущенной головой», — отметил Панарин.
При этом хоккеист подчеркнул, что не отрезал себя от цифрового мира. По его словам, он просто хочет уделять больше времени родным и, конечно же, тренировкам.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Панарин в ходе игры отдал три голевых передачи и вошёл в историю американского клуба.