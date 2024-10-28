В составе ликвидированной в Брянской области ДРГ были иностранные наёмники. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, речь идёт о гражданах США, Канады и Польши.

Как сообщила Захарова «РИА Новости», во время операции по пресечению диверсии четверо боевиков были уничтожены, а остатки группы поразили артиллерийским огнём. На месте обнаружены иностранное оружие, экипировка и средства связи, а также личные вещи с признаками западного происхождения. Среди них был флаг Канады и молитвенник на польском языке.

Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку, связанную с элитным американским подразделением — вторым батальоном 75-го полка рейнджеров, участвовавшим во Вьетнамской войне в 1960-х годах.

Вся информация о национальностях бойцов, по словам Захаровой, предварительная и будет уточняться.