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28 октября, 20:46

В составе ликвидированной в Брянской области ДРГ были наёмники из США и Канады

Захарова: Наёмники из США, Канады и Польши были обезврежены в Брянской области

В составе ликвидированной в Брянской области ДРГ были иностранные наёмники. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, речь идёт о гражданах США, Канады и Польши.

Как сообщила Захарова «РИА Новости», во время операции по пресечению диверсии четверо боевиков были уничтожены, а остатки группы поразили артиллерийским огнём. На месте обнаружены иностранное оружие, экипировка и средства связи, а также личные вещи с признаками западного происхождения. Среди них был флаг Канады и молитвенник на польском языке.

Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку, связанную с элитным американским подразделением — вторым батальоном 75-го полка рейнджеров, участвовавшим во Вьетнамской войне в 1960-х годах.

Вся информация о национальностях бойцов, по словам Захаровой, предварительная и будет уточняться.

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Напомним, четверо диверсантов были уничтожены при попытке вторжения в Брянскую область 27 октября. У боевиков нашли иностранное вооружение и экипировку, а также личные предметы, выдающие в них иностранных наёмников. Вскоре ФСБ поделилась видео с оружием ликвидированных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Анатолий Цейко
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