Арашуков пожаловался на пытки в «Чёрном дельфине» и попросился в мордовскую колонию
Экс-сенатор Арашуков заявил о пытках «Чёрном дельфине» и попросил перевода к отцу
Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_r_r_09
Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, заявил о пытках и провокациях, которым, по его словам, подвергается в исправительной колонии «Чёрный дельфин» в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осуждённого Эльмара Ализаде.
По словам адвоката, Арашуков подал просьбу о переводе в одну из колоний Мордовской Республики, где также содержатся пожизненно осуждённые. Ализаде уточнил, что в одной из этих колоний уже отбывает срок его отец Рауль Арашуков.
Арашукова-младшего задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. В декабре 2022 года ему вынесли пожизненный приговор за серию тяжких и особо тяжких преступлений, включая организацию убийств активиста Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. Позже, находясь в колонии «Чёрный дельфин», экс-сенатор с целью улучшить условия содержания, дал взятку сотруднику УФСИН, что привело к новому уголовному делу.