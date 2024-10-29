Арашуков пожаловался на пытки в «Чёрном дельфине» и попросился в мордовскую колонию

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, заявил о пытках и провокациях, которым, по его словам, подвергается в исправительной колонии «Чёрный дельфин» в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осуждённого Эльмара Ализаде.

По словам адвоката, Арашуков подал просьбу о переводе в одну из колоний Мордовской Республики, где также содержатся пожизненно осуждённые. Ализаде уточнил, что в одной из этих колоний уже отбывает срок его отец Рауль Арашуков.