«Поработайте с Берлином»: Зеленский попросил страны Северной Европы о помощи
Зеленский: Киев просит не о членстве в НАТО, а о приглашении в альянс
Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите в Рейкьявике обратился к представителям стран Северной Европы с призывом поддержать Украину в вопросе приглашения в НАТО.
Обращаясь к лидерам Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас просит не о членстве, а о приглашении в альянс. Он выразил недовольство высказываниями ряда западных лидеров, включая канцлера Германии Олафа Шольца, которые ставят под сомнение возможность приглашения Украины в блок, ссылаясь на риск её немедленного членства.
«Очевидно, почему приглашение в НАТО — это не то же самое, что полноправное членство в альянсе. Однако некоторые лидеры говорят об этом так, будто это одно и то же. Их спрашивают о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать нет <…> Пожалуйста, поработайте с партнёрами по всей Европе, особенно в Берлине, чтобы мы могли совместно достичь этой геополитической ясности», — заявил Зеленский.
В совместном заявлении саммита, текст которого также опубликован офисом Зеленского, премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции ограничились лишь подтверждением намерения продолжать «поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции, включая вступление в НАТО».
Зеленский всё чаще требует приглашения Незалежной в НАТО. Недавно в разговоре с Дональдом Трампом он заявил, что Украина должна либо иметь ядерное оружие для защиты, либо вступить в альянс. Данное высказывание вызвало резонанс, после чего глава киевского режима взмолился о «зонтике безопасности» для Киева, который бы выступил заменой ядерному вооружению.
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