«Поработайте с Берлином»: Зеленский попросил страны Северной Европы о помощи

Обращаясь к лидерам Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас просит не о членстве, а о приглашении в альянс. Он выразил недовольство высказываниями ряда западных лидеров, включая канцлера Германии Олафа Шольца, которые ставят под сомнение возможность приглашения Украины в блок, ссылаясь на риск её немедленного членства.

«Очевидно, почему приглашение в НАТО — это не то же самое, что полноправное членство в альянсе. Однако некоторые лидеры говорят об этом так, будто это одно и то же. Их спрашивают о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать нет <…> Пожалуйста, поработайте с партнёрами по всей Европе, особенно в Берлине, чтобы мы могли совместно достичь этой геополитической ясности», — заявил Зеленский.