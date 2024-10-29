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29 октября, 03:28

Вашингтон угрожает Тбилиси последствиями за «антидемократические действия»

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о возможных «дальнейших последствиях» для Грузии в случае сохранения её текущего политического курса.

«Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится», — заявил он в ходе регулярного брифинга.

Представитель Госдепа также отметил, что США настаивают на полном расследовании всех сообщений о нарушениях, допущенных на недавних выборах в грузинский парламент. Миллер подчеркнул, что свыше 80% населения страны поддерживают курс на вступление в Евросоюз и НАТО, а не на «укрепление политики авторитаризма».

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Напомним, после недавно прошедших выборов в грузинский парламент, оппозиция заявила о непризнании результатов и призвала людей выходить на протесты. На митинг прибыла в том числе и Президент страны Зурабишвили, нарушив тем самым конституцию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Анатолий Цейко
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