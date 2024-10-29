Вашингтон угрожает Тбилиси последствиями за «антидемократические действия»

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о возможных «дальнейших последствиях» для Грузии в случае сохранения её текущего политического курса.

«Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится», — заявил он в ходе регулярного брифинга.