Вашингтон угрожает Тбилиси последствиями за «антидемократические действия»
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о возможных «дальнейших последствиях» для Грузии в случае сохранения её текущего политического курса.
«Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится», — заявил он в ходе регулярного брифинга.
Представитель Госдепа также отметил, что США настаивают на полном расследовании всех сообщений о нарушениях, допущенных на недавних выборах в грузинский парламент. Миллер подчеркнул, что свыше 80% населения страны поддерживают курс на вступление в Евросоюз и НАТО, а не на «укрепление политики авторитаризма».
Напомним, после недавно прошедших выборов в грузинский парламент, оппозиция заявила о непризнании результатов и призвала людей выходить на протесты. На митинг прибыла в том числе и Президент страны Зурабишвили, нарушив тем самым конституцию.
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