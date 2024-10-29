Мальчику, которого покусала пантера в цирке в Ангарске, наложили пять швов

Трёхлетнему мальчику, которого покусала пантера в цирке, наложили пять швов. Ребёнок в больнице, пишет SHOT.

Вчера вечером отец взял сына у матери, с которой он в разводе, и привёл сына в цирк "Дикий драйв", который в этот момент находился на гастролях в Ангарске. Мужчина заранее договорился с администрацией цирка, чтобы те провели экскурсию и показали ему зверей.

В момент, когда малыша фоткал с пантерой, она набросилась на мальчика, нанеся ему серьёзные травмы. Сейчас ребёнок в больнице. Хищница была привита от бешенства, у неё есть сертификат. В цирке сейчас утверждают, что в день происшествия представления вообще не было, а пантеры в их программе отсутствуют.