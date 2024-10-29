В Чите поймали третьего заключённого, сбежавшего из исправительного центра
Силовики задержали третьего из четырёх осуждённых, сбежавших из исправительного центра в городе Нерчинске в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
«Сотрудниками оперативной службы УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с представителями полиции и Росгвардии в мкр КСК города Читы задержан осуждённый к принудительным работам Андреев А», — приводит ТАСС слова представителя УФСИН.
В скором времени сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят соответствующие документы и направят их в суд для изменения вида наказания заключённого.
Напомним, что пятеро заключённых сбежали из исправительного центра в Забайкальском крае. Они были осуждены на принудительные работы в ИЦ-1 в Нерчинске. Все беглецы проходят по статьям о разбое, грабеже, убийстве. Удалось задержать двоих осуждённых — Юрия Русина и Олега Чекрышева.
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