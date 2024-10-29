В Чите поймали третьего заключённого, сбежавшего из исправительного центра

Силовики задержали третьего из четырёх осуждённых, сбежавших из исправительного центра в городе Нерчинске в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

«Сотрудниками оперативной службы УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с представителями полиции и Росгвардии в мкр КСК города Читы задержан осуждённый к принудительным работам Андреев А», — приводит ТАСС слова представителя УФСИН.