Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 09:15

Против беглых заключенных из липецкой колонии возбудили уголовное дело

Против шестерых беглых заключённых их липецкой колонии возбуждено уголовное дело. Об этом доложили в правоохранительных органах в беседе с ТАСС.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы)», — сказал собеседник агентства.

На надзирателей липецкого ИК завели дело из-за побега группы насильников и педофилов
На надзирателей липецкого ИК завели дело из-за побега группы насильников и педофилов

Напомним, 26 октября шестеро заключённых из ИК-2 под Липецком сбежали через самодельный 60-метровый туннель. Негодяи отбывали срок по статьям о продаже наркотиков, изнасилованиях и педофилии. Пятеро беглецов были схвачены, шестого ищут. По мнению правоохранителей, у преступников был подельник в администрации ИК, который прикрывал их во время создания подкопа.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar