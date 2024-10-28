Против беглых заключенных из липецкой колонии возбудили уголовное дело
Против шестерых беглых заключённых их липецкой колонии возбуждено уголовное дело. Об этом доложили в правоохранительных органах в беседе с ТАСС.
«Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы)», — сказал собеседник агентства.
Напомним, 26 октября шестеро заключённых из ИК-2 под Липецком сбежали через самодельный 60-метровый туннель. Негодяи отбывали срок по статьям о продаже наркотиков, изнасилованиях и педофилии. Пятеро беглецов были схвачены, шестого ищут. По мнению правоохранителей, у преступников был подельник в администрации ИК, который прикрывал их во время создания подкопа.
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