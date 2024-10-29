В графике Путина нет встречи с главой МИД КНДР
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время визита в РФ в январе 2024 года. Обложка © ТАСС/POOL/Артем Геодакян/POOL
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая нанесёт визит в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет, в графике у президента нет такой встречи», — сказал он журналистам.
Напомним, глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву. Этот визит северокорейского министра проходит в рамках стратегического диалога, договорённость об активизации которого была достигнута лидерами РФ и КНДР в ходе июньского саммита 2024 года.