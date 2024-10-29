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29 октября, 09:39

В графике Путина нет встречи с главой МИД КНДР

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время визита в РФ в январе 2024 года. Обложка © ТАСС/POOL/Артем Геодакян/POOL

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время визита в РФ в январе 2024 года. Обложка © ТАСС/POOL/Артем Геодакян/POOL

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая нанесёт визит в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, в графике у президента нет такой встречи», — сказал он журналистам.

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Напомним, глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву. Этот визит северокорейского министра проходит в рамках стратегического диалога, договорённость об активизации которого была достигнута лидерами РФ и КНДР в ходе июньского саммита 2024 года.

Александр Юнашев
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