Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг

В России необходимо ввести ответственность за буллинг. С таким призывом выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мне кажется, по буллингу нужно вводить ответственность… Нет ответственности, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже чётко сформировалось», — заявила Москалькова на заседании Комитета Госдумы по молодёжной политике.

Сейчас в российском законодательстве есть несколько статьей, за которые обидчик может получить наказание. Так, в гражданском кодексе предусмотрены статьи о защите чести, достоинства и деловой репутации (152 ГК РФ), а также компенсация морального вреда (151 ГК РФ). По статье 5.61 КоАП «Оскорбление» обидчику могут назначить штраф размером от трёх до пяти тысяч рублей.

Буллингу могут подвергаться как взрослые, так и дети. Однако зачастую об этом явлении принято говорить в контексте школы. При этом несовершеннолетний может подвергнуться травле, как со стороны школьников, так и со стороны преподавателей. Так, ранее учительница из Уфы устроила буллинг четверокласснику. На уроках преподавательница доводила школьника до слёз и пыталась подключить к оскорблениям весь класс.