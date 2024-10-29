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29 октября, 14:04

Виноваты семейные разборки: Шапито отрицает нападение пантеры на ребёнка в Ангарске

Представитель шапито заявил, что пантера не кусала мальчика в Ангарске

Представитель шапито «Дикий драйв» заявил, что цирковая пантера в Ангарске Иркутской области не нападала на трёхлетнего мальчика. По его словам, в понедельник, когда якобы произошёл тинцидент, вообще не было выступления, а пантер в программе нет. Работник цирка считает, что родители обвинили шапито из-за семейных разборок.

«Там просто есть такой момент, что муж с женой разводятся. Что случилось с ребёнком, мы пока не можем понять, где он получил такие травмы. Но жена это сделала [обвинила шапито], потому что муж был вечером в цирке», — сказал представитель в интервью 360.ru.

Отмечается, что друг отца мальчика работает в цирке дрессировщиком. Вечером понедельника мужчина отвёл ребёнка посмотреть на животных. Сообщалось, что во время фотосессии с пантерой, животное напало на малыша и причинило ему серьёзные травмы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Мальчику, которого покусала пантера в цирке в Ангарске, наложили пять швов
Мальчику, которого покусала пантера в цирке в Ангарске, наложили пять швов
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Telegram / Следком 38

Полина Никифорова
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