Виноваты семейные разборки: Шапито отрицает нападение пантеры на ребёнка в Ангарске

Представитель шапито «Дикий драйв» заявил, что цирковая пантера в Ангарске Иркутской области не нападала на трёхлетнего мальчика. По его словам, в понедельник, когда якобы произошёл тинцидент, вообще не было выступления, а пантер в программе нет. Работник цирка считает, что родители обвинили шапито из-за семейных разборок.

«Там просто есть такой момент, что муж с женой разводятся. Что случилось с ребёнком, мы пока не можем понять, где он получил такие травмы. Но жена это сделала [обвинила шапито], потому что муж был вечером в цирке», — сказал представитель в интервью 360.ru.