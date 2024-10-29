В Луганске эвакуируют людей после ракетной атаки со стороны ВСУ
В Луганске после удара со стороны ВСУ началась эвакуация жителей, живущих вблизи промышленной зоны Каменнобродского района. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Стремясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре, противник может нанести повторный удар», — предупредил Пасечник в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, системы противовоздушной обороны России сработали над Луганском. Было слышно три громких звука, похожих на хлопки. Также появлялось видео момента взрыва.
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