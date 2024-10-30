В Краснодаре парень решил научить девушку стрелять прямо на улице

В пресс-службе полиции сообщили , что поводом для проведения проверки стало появившееся в Сети видео, на котором парочка в обнимку стреляет из пистолета на улице Крупской. На опубликованных кадрах видно, как парень учит девушку целиться в некую мишень, после чего она злится и ухолит. Однако «заботливый» мужчина возвращает распсиховавшуюся избранницу и в результате пара производит выстрел.

Недавно драка со стрельбой произошла в Пушкино. По предварительной информации, повздорили несколько человек. Один из них достал оружие и выстрелил. Посетители от громкого звука в панике начали покидать парк. Life.ru удалось выяснить, что одна девочка постоянно буллила в Сети другую и подключала к этому делу своих друзей. За школьницу решили вступиться пацаны, агрессорша тоже позвала своих «кентов» и поэтому всё так произошло. Информации о пострадавших нет.