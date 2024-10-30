Состояние советского Шерлока Холмса Василия Ливанова ухудшилось после инсульта
SHOT: У актёра Ливанова появились проблемы с ногами и речью после инсульта
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова ухудшилось. Как сообщает SHOT, у актёра появились серьёзные проблемы с ногами и речью после перенесённого инсульта. Сейчас медики пытаются предотвратить паралич.
По данным телеграм-канала, на днях легендарный «Шерлок» снова обратился к врачам с жалобами на сильные боли в ногах. Одна из них отнялась, поэтому 89-летний актёр теперь может передвигаться по квартире только с помощью ходунков. Также есть проблемы с речью: Василий Борисович с трудом произносит слова. Артисту назначили пройти курс логотерапии и рекомендовали больше отдыхать. Его супруга сообщила, что Ливанов не сдаётся и сейчас у него всё хорошо.
Напомним, около двух недель назад Ливанов вызывал скорую из-за риска четвёртого инсульта. Ему поставили предварительный диагноз: поражение сосудов головного мозга. А незадолго до этого народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность.