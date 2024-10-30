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30 октября, 09:20

Состояние советского Шерлока Холмса Василия Ливанова ухудшилось после инсульта

SHOT: У актёра Ливанова появились проблемы с ногами и речью после инсульта

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова ухудшилось. Как сообщает SHOT, у актёра появились серьёзные проблемы с ногами и речью после перенесённого инсульта. Сейчас медики пытаются предотвратить паралич.

По данным телеграм-канала, на днях легендарный «Шерлок» снова обратился к врачам с жалобами на сильные боли в ногах. Одна из них отнялась, поэтому 89-летний актёр теперь может передвигаться по квартире только с помощью ходунков. Также есть проблемы с речью: Василий Борисович с трудом произносит слова. Артисту назначили пройти курс логотерапии и рекомендовали больше отдыхать. Его супруга сообщила, что Ливанов не сдаётся и сейчас у него всё хорошо.

Напомним, около двух недель назад Ливанов вызывал скорую из-за риска четвёртого инсульта. Ему поставили предварительный диагноз: поражение сосудов головного мозга. А незадолго до этого народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность.

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