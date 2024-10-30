Никаких гарантий: Памфилова в пух и прах разнесла избирательную систему США

В преддверии президентских выборов в США глава ЦИК РФ Элла Памфилова с профессиональной точки зрения разобрала американскую избирательную систему, которая, по её словам, ущемляет права простых граждан и лишает их установленных законом гарантий.

«Выборы президента США проводят во вторник, рабочий день. Это вынуждает многих или отказываться от голосования, или выбирать голосование по почте, которое в Америке не гарантирует получение избирательной комиссией голоса гражданина», — отметила собеседница kp.ru.

Кроме того, выборы в США можно считать профанацией и потому, что голосование по почте, то есть с помощью бумажных писем, не гарантирует американцам сохранения тайны голосования. А жителям Северной Каролины и вовсе разрешено проголосовать повторно из-за урагана, уничтожившего часть бюллетеней. Остаётся загадкой, как будут считаться двойные голоса.

Кроме того, на выборах в США действует система «победитель получает всё», при которой в штате может победить кандидат, набравший простое большинство, даже если он проигрывает по стране. Однако голоса одного штата весомее другого, подчеркнула глава ЦИК.

«Если в Калифорнии на один голос выборщика приходится 718 000 избирателей, то в Вайоминге – 193 000, почти вчетверо меньше. Получается, голоса жителей одного штата весомей, чем другого», — обратила внимание Памфилова.