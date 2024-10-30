Никаких гарантий: Памфилова в пух и прах разнесла избирательную систему США
Памфилова: Избирательная система США ущемляет права простых граждан
Элла Памфилова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
В преддверии президентских выборов в США глава ЦИК РФ Элла Памфилова с профессиональной точки зрения разобрала американскую избирательную систему, которая, по её словам, ущемляет права простых граждан и лишает их установленных законом гарантий.
«Выборы президента США проводят во вторник, рабочий день. Это вынуждает многих или отказываться от голосования, или выбирать голосование по почте, которое в Америке не гарантирует получение избирательной комиссией голоса гражданина», — отметила собеседница kp.ru.
Кроме того, выборы в США можно считать профанацией и потому, что голосование по почте, то есть с помощью бумажных писем, не гарантирует американцам сохранения тайны голосования. А жителям Северной Каролины и вовсе разрешено проголосовать повторно из-за урагана, уничтожившего часть бюллетеней. Остаётся загадкой, как будут считаться двойные голоса.
Кроме того, на выборах в США действует система «победитель получает всё», при которой в штате может победить кандидат, набравший простое большинство, даже если он проигрывает по стране. Однако голоса одного штата весомее другого, подчеркнула глава ЦИК.
«Если в Калифорнии на один голос выборщика приходится 718 000 избирателей, то в Вайоминге – 193 000, почти вчетверо меньше. Получается, голоса жителей одного штата весомей, чем другого», — обратила внимание Памфилова.
Напомним, выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. За кресло главы государства борются экс-президент Дональд Трамп от республиканцев и действующий вице-президент Камала Харрис от демократов, которая заменила сошедшего с гонки Джо Байдена. Ранее «самый точный экономист в мире» предсказал исход выборов в США.