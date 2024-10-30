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30 октября, 11:12

На разрушивших "Дворец для любимой" украинских боевиков завели дело

СК возбудил дело на ВСУ из-за обстрела «Дворца для любимой» в Курской области

Фото © Официальный Telegram-канал Правительства Курской области

Фото © Официальный Telegram-канал Правительства Курской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских боевиков, которые обстреляли усадьбу Иосифа Викторова «Дворец для любимой» в селе Сафоновка Кореневского района Курской области, частично разрушив её. Об этом сообщила в среду, 30 октября, пресс-служба Следственного комитета России.

В сообщении указано, что Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса. В частности, речь идёт о покушении на убийство двух или более лиц, совершённом организованной группой, а также о террористическом акте и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Установлено, что в начале октября Вооруженные силы Украины, используя артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, обстреляли объект культурного наследия «Ансамбль усадьбы И. Т. Викторова».

В результате этих действий объект получил повреждения, в том числе частичное разрушение. В Следственном комитете отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все участники вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.

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Ранее ВСУ из HIMARS обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области. В результате удара были разрушены исторические здания XIX века.

Марина Фещенко
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