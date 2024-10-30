«Госуслуги» предлагают пользователям поменять почту Gmail на российские аналоги

«Госуслуги» начали предлагать россиянам поменять свою электронную почту Gmail от американской корпорации Google на российские аналоги. Соответствующие письма сервис начал рассылать своим пользователям.

Причиной этого решения стала невозможность отправки СМС-подтверждений для создания новых аккаунтов в Google-приложениях для россиян. В «Госуслугах» отметили, что не могут гарантировать сохранность функции отправки уведомлений для уже созданных аккаунтов и предложили защитить учётные записи с помощью перехода на другие платформы, включая российскую Xmail.ru

«Защитите свою учётную запись: замените почту Gmail.com на любую другую. Можно воспользоваться сервисом Xmail.ru от российской компании VK. Он уже интегрирован с «Госуслугами», — говорится в сообщении сервиса.