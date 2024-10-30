Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 11:49

«Госуслуги» предлагают пользователям поменять почту Gmail на российские аналоги

«Госуслуги» начали предлагать россиянам поменять свою электронную почту Gmail от американской корпорации Google на российские аналоги. Соответствующие письма сервис начал рассылать своим пользователям.

Причиной этого решения стала невозможность отправки СМС-подтверждений для создания новых аккаунтов в Google-приложениях для россиян. В «Госуслугах» отметили, что не могут гарантировать сохранность функции отправки уведомлений для уже созданных аккаунтов и предложили защитить учётные записи с помощью перехода на другие платформы, включая российскую Xmail.ru

«Защитите свою учётную запись: замените почту Gmail.com на любую другую. Можно воспользоваться сервисом Xmail.ru от российской компании VK. Он уже интегрирован с «Госуслугами», — говорится в сообщении сервиса.

За месяц более 200 тысяч россиян перенесли почту с Gmail на российский Xmail
За месяц более 200 тысяч россиян перенесли почту с Gmail на российский Xmail

Напомним, в конце сентября в Минцифры РФ подтвердили, что Google запретил россиянам создавать новые аккаунты. Однако там подсказали, как выйти из ситуации. В ведомстве отметили, что СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных профилей пока работает. По словам члена правления РОЦИТ Андрея Ярных, безопасность и стабильность работы не являются преимуществами Gmail, поэтому имеет смысл перенести данные с сервисов Google.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Castleski

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госуслуги
  • Google
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar