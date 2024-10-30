Верховный суд признал законным пожизненное для экс-сенатора Арашукова и его отца
Рауль и Рауф Арашуковы. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Приговор о пожизненном лишении свободы, назначенный экс-сенатору от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, признан законным. Решение принял Верховный суд России.
«Приговор нижестоящих инстанций Рауфу Арашукову и Раулю Арашукову оставить в силе», — зачитал определение судья, передаёт ТАСС.
Напомним, Арашуков-младший был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. В декабре 2022 года ему вынесли пожизненный приговор за серию тяжких и особо тяжких преступлений, включая организацию убийств активиста Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. Позже, находясь в колонии «Чёрный дельфин», экс-сенатор с целью улучшить условия содержания, дал взятку сотруднику УФСИН, что привело к новому уголовному делу.