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30 октября, 13:40

Верховный суд признал законным пожизненное для экс-сенатора Арашукова и его отца

Рауль и Рауф Арашуковы. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Рауль и Рауф Арашуковы. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Приговор о пожизненном лишении свободы, назначенный экс-сенатору от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, признан законным. Решение принял Верховный суд России.

«Приговор нижестоящих инстанций Рауфу Арашукову и Раулю Арашукову оставить в силе», — зачитал определение судья, передаёт ТАСС.

Арашуков пожаловался на пытки в «Чёрном дельфине» и попросился в мордовскую колонию
Арашуков пожаловался на пытки в «Чёрном дельфине» и попросился в мордовскую колонию

Напомним, Арашуков-младший был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. В декабре 2022 года ему вынесли пожизненный приговор за серию тяжких и особо тяжких преступлений, включая организацию убийств активиста Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. Позже, находясь в колонии «Чёрный дельфин», экс-сенатор с целью улучшить условия содержания, дал взятку сотруднику УФСИН, что привело к новому уголовному делу.

Мария Любицкая
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