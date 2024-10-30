Четвёртый осуждённый, сбежавший в Забайкалье, сам вернулся обратно
Четвёртый беглый осужденный из исправительного центра в Нерчинске Забайкальского края самостоятельно вернулся обратно. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН в беседе с РИА «Новости».
«Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска», — говорится в заявлении.
Как сказали в пресс-службе, сотрудники исправительной системы составят и отправят в суд соответствующие документы для изменения типа наказания.
Напомним, пятеро заключённых сбежали из исправительного центра в Забайкальском крае. Они были отправлены на принудительные работы в ИЦ-1 города Нерчинска. Правоохранители организовали поиски. Все бежавшие осуждены по статьям о разбое, грабеже, убийстве. Трое из них были задержаны в ближайшее время.
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