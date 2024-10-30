Сэкономил в 542 раза: Москвич купил три макбука по 369 рублей

Житель Москвы купил три новых MacBook Pro 14 за 1107 рублей, при их рыночной стоимости в 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.

Те самые макбуки по 369 рублей за штуку. Фото © Mash

Денис увидел рекламу макбуков по 369 рублей за штуку в интернете и не смог пройти мимо — заказал сразу три штуки. Однако товар не пришёл. Маркетплейс заявил, что он только агрегатор и не продаёт товары. Продавец же попытался объяснить низкую цену рекламой. Россиянин не стал мириться с таким отношением и пошёл в суд, который встал на его сторону.