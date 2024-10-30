Сэкономил в 542 раза: Москвич купил три макбука по 369 рублей
Mash: Суд постановил отдать москвичу три купленных за 1107 рублей MacBook Pro 14
Житель Москвы купил три новых MacBook Pro 14 за 1107 рублей, при их рыночной стоимости в 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.
Те самые макбуки по 369 рублей за штуку. Фото © Mash
Денис увидел рекламу макбуков по 369 рублей за штуку в интернете и не смог пройти мимо — заказал сразу три штуки. Однако товар не пришёл. Маркетплейс заявил, что он только агрегатор и не продаёт товары. Продавец же попытался объяснить низкую цену рекламой. Россиянин не стал мириться с таким отношением и пошёл в суд, который встал на его сторону.
Сделку признали добросовестной и состоявшейся. Суд обязал продавца отдать покупателю три ноутбука. Представители компании пытались увиливать до конца, уверяя, что именно этих комплектаций у них в наличии нет и не будет. Но юрист нашёл такие модели в других интернет-магазинах, и это сошло за доказательство. На днях Денис всё-таки получил свои макбуки.
Ранее Life.ru рассказывал, что девушка из Ярославля потратила 180 тысяч рублей на Wildberries во время приступов лунатизма. Сообщалось, что она сделала около 40 заказов.
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