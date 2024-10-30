Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 14:53
4238

Сэкономил в 542 раза: Москвич купил три макбука по 369 рублей

Mash: Суд постановил отдать москвичу три купленных за 1107 рублей MacBook Pro 14

Житель Москвы купил три новых MacBook Pro 14 за 1107 рублей, при их рыночной стоимости в 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.

Те самые макбуки по 369 рублей за штуку. Фото © Mash

Те самые макбуки по 369 рублей за штуку. Фото © Mash

Денис увидел рекламу макбуков по 369 рублей за штуку в интернете и не смог пройти мимо — заказал сразу три штуки. Однако товар не пришёл. Маркетплейс заявил, что он только агрегатор и не продаёт товары. Продавец же попытался объяснить низкую цену рекламой. Россиянин не стал мириться с таким отношением и пошёл в суд, который встал на его сторону.

Сделку признали добросовестной и состоявшейся. Суд обязал продавца отдать покупателю три ноутбука. Представители компании пытались увиливать до конца, уверяя, что именно этих комплектаций у них в наличии нет и не будет. Но юрист нашёл такие модели в других интернет-магазинах, и это сошло за доказательство. На днях Денис всё-таки получил свои макбуки.

Читинец пытается отсудить 600 тысяч за испорченный золотой крест, его поддержал Верховный суд
Читинец пытается отсудить 600 тысяч за испорченный золотой крест, его поддержал Верховный суд

Ранее Life.ru рассказывал, что девушка из Ярославля потратила 180 тысяч рублей на Wildberries во время приступов лунатизма. Сообщалось, что она сделала около 40 заказов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GagliardiPhotography

Никита Никонов
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar