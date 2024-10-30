Володин обвинил в распаде СССР партию, «забывшую о народе»

Распад Советского Союза произошёл из-за правящей партии КПСС, которая «забыла о народе» и допустила огромное расслоение в обществе. Соответствующее заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда мы начинаем говорить о тех же 90-х, приводя в пример фамилии предателей, негодяев, тех, кто допустил развал СССР, почему мы не говорим, а откуда они появились? Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Именно по этой причине развалился Советский Союз», — заявил парламентарий в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.