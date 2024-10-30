Володин обвинил в распаде СССР партию, «забывшую о народе»
Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru
Распад Советского Союза произошёл из-за правящей партии КПСС, которая «забыла о народе» и допустила огромное расслоение в обществе. Соответствующее заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Когда мы начинаем говорить о тех же 90-х, приводя в пример фамилии предателей, негодяев, тех, кто допустил развал СССР, почему мы не говорим, а откуда они появились? Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Именно по этой причине развалился Советский Союз», — заявил парламентарий в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
Примерами расслоения Володин назвал, с одной стороны, кульки и спецпайки, с другой — фуфайки и пустые полки. Он также предложил коллегам говорить не только о плюсах советского прошлого, но и о минусах. По словам спикера Госдумы, Россия должна взять только самое лучшее из советского этапа развития страны.
А недавно Володин связал распад СССР с показом «Интердевочки» При этом актриса Анастасия Немоляева, известная по роли Ляльки в этом фильме, категорически не согласна со спикером нижней палаты парламента.