Протесты в Грузии против парламентских выборов созданы с помощью поддержки Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей на Украине по подозрению в государственной измене.

«Глобалистские марионетки пытаются раздуть костёр майдана в Грузии, причём без стеснения используют для этого украинские ресурсы», — сказал политик.

По словам Дубинского, в поддержку протестующих уже выступили гражданин Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. При этом, есть вероятность, что киевский режим воспримет грузинские протесты как репетицию перед поражением Зеленского на президентских выборах.

«Зачем Киев вмачивает рога в дела Грузии? У «величайшего» в канцелярии прекрасно понимают, что это наш будущий сценарий выборов. И вопли Зурабишвили очень пригодятся авторам спичей для «величайшего» в самое ближайшее время», — заключил Дубинский.