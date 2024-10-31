В Верховной раде рассказали, где готовят новый «костёр майдана»
Депутат Рады Дубинский заявил о попытках Украины раздуть майдан в Грузии
Протесты в Грузии против парламентских выборов созданы с помощью поддержки Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей на Украине по подозрению в государственной измене.
«Глобалистские марионетки пытаются раздуть костёр майдана в Грузии, причём без стеснения используют для этого украинские ресурсы», — сказал политик.
По словам Дубинского, в поддержку протестующих уже выступили гражданин Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. При этом, есть вероятность, что киевский режим воспримет грузинские протесты как репетицию перед поражением Зеленского на президентских выборах.
«Зачем Киев вмачивает рога в дела Грузии? У «величайшего» в канцелярии прекрасно понимают, что это наш будущий сценарий выборов. И вопли Зурабишвили очень пригодятся авторам спичей для «величайшего» в самое ближайшее время», — заключил Дубинский.
Вечером 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты со стороны оппозиции, которая не признала результаты парламентских выборов. Они прошли 26 октября и завершились победой правящей партии «Грузинская мечта», которая, по данным Центральной избирательной комиссии, получила около 54% голосов. На митинге выступила президент страны Саломе Зурабишвили, которая, согласно конституции, должна сохранять политическую нейтральность.
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