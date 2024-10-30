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30 октября, 15:22

Еврокомиссия закрыла для Грузии дверь в ЕС из-за «неправильного» политического курса

Еврокомиссия отказалась дать старт переговорам с Грузией о приёме в ЕС

Члены Еврокомиссии отказалась начать переговоры на тему интеграции Грузии в состав Евросоюза. Для этого нужно смена политического направления Тбилиси, говорится в ежегодном докладе органа о расширении и прогрессе стран — кандидатов на пути в ЕС.

«Если Грузия не сменит свой курс, который подрывает её путь в ЕС, и не продемонстрирует зримых усилий для ответа на озабоченности Евросоюза в проведении ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендовать начало переговоров с Грузией», — говорится в документе.

К слову, именно рекомендация от Еврокомиссии является определяющим шагом для начала процесса интеграции.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад допускает непозволительные заявления, в том числе ультимативные, после подведения итогов парламентских выборов в Грузии. По мнению представителя Кремля, США и ЕС не стоит вмешиваться в работу грузинских властей.

Напомним, что в последние месяцы Грузия продолжает сворачивать с дорожки евроинтеграции. После принятия закона об иноагентах в США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а ЕС сообщил о проблемах со вступлением в объединение из-за разногласий в ценностях. Позднее в Евросоюзе захотели наказать Тбилиси приостановкой безвизового режима, а также пока остановили официальные контакты с руководством Грузии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Николай Рюмин
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