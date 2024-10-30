Еврокомиссия закрыла для Грузии дверь в ЕС из-за «неправильного» политического курса

Члены Еврокомиссии отказалась начать переговоры на тему интеграции Грузии в состав Евросоюза. Для этого нужно смена политического направления Тбилиси, говорится в ежегодном докладе органа о расширении и прогрессе стран — кандидатов на пути в ЕС.

«Если Грузия не сменит свой курс, который подрывает её путь в ЕС, и не продемонстрирует зримых усилий для ответа на озабоченности Евросоюза в проведении ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендовать начало переговоров с Грузией», — говорится в документе.

К слову, именно рекомендация от Еврокомиссии является определяющим шагом для начала процесса интеграции.