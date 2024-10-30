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30 октября, 12:01

Американский сенатор раскрыл своё истинное отношение к Грузии российским пранкерам

Сенатор США Бен Кардин заявил пранкерам, что Грузия сделала неправильный поворот

Сенатор США Бен Кардин заявил, что Грузия сделала «неправильный поворот», начав симпатизировать России. Соответствующие слова прозвучали в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), притворившимися экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Бен Кардин высказался в разговоре с пранкерами по поводу политики Грузии. Видео © Telegram / Вован и Лексус

«Грузия сделала неправильный поворот. Мы очень обеспокоены тем, что страна, часть которой Россия оккупировала, теперь внезапно начинает симпатизировать России. Мы очень хорошо знаем грузинский народ. Мы знаем его стремление к независимости, суверенитету и свободе», — сказал Кардин.

Также американский политик бездоказательно обвинил Россию в подготовке вторжения в Грузию и Молдавию. Он назвал защиту суверенитета Украины лучшим способом защитить независимость стран Европы.

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Напомним, что 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта» с результатом 53,93% голосов. Члены этой политической силы выступают против вмешательства в политику Грузии стран Запада. Президент страны Саломе Зурабишвили и ряд оппозиционно настроенных политиков не признали результатов голосования и призвали граждан выходить на протестные марши. Сегодня генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос Зурабишвили после заявлений о фальсификации выборов. Ранее она приняла участие в акции протеста, хотя по конституции должна придерживаться политического нейтралитета.

Обложка ©

ТАСС / Brandon Alex/Pool/ABACA

Полина Никифорова
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