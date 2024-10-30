Американский сенатор раскрыл своё истинное отношение к Грузии российским пранкерам

«Грузия сделала неправильный поворот. Мы очень обеспокоены тем, что страна, часть которой Россия оккупировала, теперь внезапно начинает симпатизировать России. Мы очень хорошо знаем грузинский народ. Мы знаем его стремление к независимости, суверенитету и свободе», — сказал Кардин.