ГП Грузии вызвала Зурабишвили на допрос после заявлений о фальсификации выборов
Генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос президента Саломе Зурабишвили из-за её заявлений о якобы фальсификации выборов в республике. Ведомство начало расследование с целью установить, был факт подделки результатов или нет.
«Прокуратура Грузии на основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября 2024 года начала расследование по факту возможной фальсификации парламентских выборов по статье 164-3 (фальсификация выборов) Уголовного кодекса Грузии», — поясняется в тексте.
Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. Её результат — 53,93% голосов. Президент Зурабишвили и ряд оппозиционно настроенных политиков не признали результатов голосования и призвали граждан выходить на протестные марши. Первый митинг состоялся накануне вечером. На нём, в частности, выступила Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета. Она заявила, что результаты выборов якобы были сфальсифицированы. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться. На следующий день в Тбилиси возобновились протесты. В ходе марша митингующие произошло нападение на российского журналиста.
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