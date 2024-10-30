ГП Грузии вызвала Зурабишвили на допрос после заявлений о фальсификации выборов

Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. Её результат — 53,93% голосов. Президент Зурабишвили и ряд оппозиционно настроенных политиков не признали результатов голосования и призвали граждан выходить на протестные марши. Первый митинг состоялся накануне вечером. На нём, в частности, выступила Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета. Она заявила, что результаты выборов якобы были сфальсифицированы. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться. На следующий день в Тбилиси возобновились протесты. В ходе марша митингующие произошло нападение на российского журналиста.