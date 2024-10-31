Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 07:35

Стало известно о заблокированных людях под завалами рухнувшей пятиэтажки в Черкесске

Три человека находятся под завалами пятиэтажки в Черкесске, где взорвался газ

Место взрыва в пятиэтажке в Черкесске. Фото © VK / МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДПС ПО КЧР

Место взрыва в пятиэтажке в Черкесске. Фото © VK / МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДПС ПО КЧР

Три человека находятся под завалами пятиэтажки в Черкесске, где произошёл взрыв газа. У большинства спасённых их руин пострадавших множественные переломы. SHOT публикует имена некоторых из них.

  1. Югринова Н.В., 55 лет
  2. Запевалов С.А., 48 лет
  3. Назарова Н.В., 71 год

Пострадали всего 11 человек, некоторые от госпитализации отказались. На данный момент известно о трёх погибших. Пять человек в тяжёлом состоянии, в том числе мама с ребёнком. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Life.ru узнал о мусорных войнах бабули, которую соседи винят во взрыве в Черкесске
Life.ru узнал о мусорных войнах бабули, которую соседи винят во взрыве в Черкесске
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Карачаево-Черкесия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar