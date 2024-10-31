Стало известно о заблокированных людях под завалами рухнувшей пятиэтажки в Черкесске

Три человека находятся под завалами пятиэтажки в Черкесске, где произошёл взрыв газа. У большинства спасённых их руин пострадавших множественные переломы. SHOT публикует имена некоторых из них.

Пострадали всего 11 человек, некоторые от госпитализации отказались. На данный момент известно о трёх погибших. Пять человек в тяжёлом состоянии, в том числе мама с ребёнком. По факту случившегося заведено уголовное дело.