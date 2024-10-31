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31 октября, 14:07

Ну-ка, зубки, встаньте в ряд: Названы 3 причины неправильного прикуса у ребёнка

Ортодонт Тихонов: Дыхание через рот грозит ребёнку неправильным прикусом

Одна из основных причин неправильного прикуса у детей — это генетика. Кроме того, к проблемам с зубами могут привести болезни с дыханием, например, с аденоидами. Об этом заявил врач-ортодонт, эксперт по лечению детей и подростков Сергей Тихонов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Медик посоветовал родителям следить за тем, чтобы ребёнок дышал именно носом. В противном случае челюсть начинает сужаться и появляются проблемы с прикусом. Также может возникнуть кислородное голодание.

«Я бы выделил ещё одну важную вещь — это ранняя потеря молочных зубов. К сожалению, до сих пор многие родители не очень понимают, что молочные зубы нужно лечить», — добавил Тихонов.

Ортодонт пояснил, что молочный зуб держит определённое место. Он должен выпасть в нужный момент, как это заложено в природе. Если возникает кариес, то мамы и папы часто ведут ребёнка на удаление зуба. Тогда на пустое место начинают смещаться остальные зубы, предупредил врач.

Назван лучший способ исправить неправильный прикус без операции
Назван лучший способ исправить неправильный прикус без операции

Также на состояние зубов и прикус могут влиять некоторые продукты. В частности, после шести месяцев необходимо исключить ночные кормления. Неправильный прикус формируют и соски. Не стоит злоупотреблять леденцами, так как они обволакивают зубы и те перестают дышать. Изобилие мягкой пищи в рационе грозит атрофией жевательных мышц.

Обложка ©

freepik/pvproductions

Алёна Зиновьева
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