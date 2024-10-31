Ну-ка, зубки, встаньте в ряд: Названы 3 причины неправильного прикуса у ребёнка

Одна из основных причин неправильного прикуса у детей — это генетика. Кроме того, к проблемам с зубами могут привести болезни с дыханием, например, с аденоидами. Об этом заявил врач-ортодонт, эксперт по лечению детей и подростков Сергей Тихонов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Медик посоветовал родителям следить за тем, чтобы ребёнок дышал именно носом. В противном случае челюсть начинает сужаться и появляются проблемы с прикусом. Также может возникнуть кислородное голодание.

«Я бы выделил ещё одну важную вещь — это ранняя потеря молочных зубов. К сожалению, до сих пор многие родители не очень понимают, что молочные зубы нужно лечить», — добавил Тихонов.

Ортодонт пояснил, что молочный зуб держит определённое место. Он должен выпасть в нужный момент, как это заложено в природе. Если возникает кариес, то мамы и папы часто ведут ребёнка на удаление зуба. Тогда на пустое место начинают смещаться остальные зубы, предупредил врач.