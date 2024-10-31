Челябинские туристы не позволили землетрясению прервать свой отдых в Шарм-эль-Шейхе

Российским туристам из Челябинска сегодняшним утром довелось пережить землетрясение на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. О своих впечатлениях от появления в программе тура сейсмической активности путешественники рассказали журналистам.

«Раннее утро это было, начало восьмого. Комната вся тряслась, телевизор ходуном стал ходить. Мы с внучкой испугались прилично, сразу обулись, оделись, взяли документы и покинули номер, спустились в ресторан, где собрались все люди. Приезжие были напуганы, конечно. Итальянцев встретили, они в слезах были. Люди-то некоторые ещё спали в это время, это мы ранние пташки», — поделилась с изданием 74.ru одна из туристок.

Она рассказала, что тряска продолжалась около десяти секунд, а потом толчки стихли. Людей всё равно предупредили, что землетрясение может возобновиться, и посоветовали им одеться и держать при себе предметы первой необходимости.

Впрочем, заканчивать отдых в Египте досрочно из-за небольшой сейсмической активности челябинцы не собираются, тем более, что в этот раз обошлось без разрушенных зданий и пострадавших людей. К слову, тем, кто на всякий случай решил уехать заранее, придётся оплачивать обратные билеты самим.

Местные гиды говорят, что время от времени в этих краях происходят толчки магнитудой 3-4 балла. В этом случае мощность сотрясений достигла 4,3, а эпицентр залегал в Красном море на 10-километровой глубине, сообщают в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.