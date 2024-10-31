В Татарстане сняли часть обвинений с женщины, подозреваемой в сожжении 7 родных
Ильмира Гарданова в свадебном платье, 2013 год. Обложка © VK / Эльмира Гарданова
Подозреваемую в убийстве семерых родственников жительницу деревни Саитово в Татарстане Ильмиру Гарданову освободили от обвинений по одному из эпизодов. Об этом сообщает Mash Iptash.
Речь идёт об обвинениях в умышленном уничтожении имущества, за которые подсудимая могла получить пять лет тюрьмы. Сегодня прокуратура исключила этот момент из дела, так как у собственницы дома не было претензий — недвижимость числилась на ней только юридически, на деле дом был продан Гардановой за 900 тысяч рублей.
Напомним, пожар в деревне Саитово произошёл 18 июня 2023 года. Пламя быстро распространилось на площадь в 100 квадратов, у пожарных ушло несколько часов на то, чтобы справиться с огнём. Ильмира оказалась единственной выжившей из всей семьи — в огне погибли четверо её детей, супруг, брат и мама. Повод подозревать женщину в намеренном поджоге появился после того, как следователи нашли на месте трагедии следы легковоспламеняющейся жидкости. Судебный процесс над Гардановой стартовал в минувшем августе.