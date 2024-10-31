В Татарстане сняли часть обвинений с женщины, подозреваемой в сожжении 7 родных

Подозреваемую в убийстве семерых родственников жительницу деревни Саитово в Татарстане Ильмиру Гарданову освободили от обвинений по одному из эпизодов. Об этом сообщает Mash Iptash.

Речь идёт об обвинениях в умышленном уничтожении имущества, за которые подсудимая могла получить пять лет тюрьмы. Сегодня прокуратура исключила этот момент из дела, так как у собственницы дома не было претензий — недвижимость числилась на ней только юридически, на деле дом был продан Гардановой за 900 тысяч рублей.