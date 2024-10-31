Главу турфирмы, подвергшего опасности российских детей в Турции, могут закрыть на 8 лет
Прокуратура Москвы запросила 8 лет ИК для директора ООО «Колибри» Алакбарова
Вугар Алакбаров в прокуратуре. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Головинская районная прокуратура запросила 8 лет ИК для главы ООО «Колибри-Тур МСК» Вугара Алакбарова, которого обвиняют в 40 эпизодах мошенничества. В частности, по его вине летом 2023 года десятки детей из России выселили из лагеря «Колибри» в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Начались прения сторон по резонансному уголовному делу в отношении руководителя фирмы, по вине которой детей выселили из отеля в Турции. Головинская межрайонная прокуратура просит суд назначить руководителю ООО «Колибри-Тур МСК» Вугару Алакбарову, обвиняемого в совершении 40 эпизодов мошенничества, 8 лет лишения свободы колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда», — сказано в публикации.
Как подчеркнули в прокуратуре, Алакбаров, будучи фактическим директором ООО «Колибри-Тур МСК» и подконтрольного ИП Маркина, был в курсе того, что обе организации не являются туристическими операторами и не вправе продавать комплексные туры. Кроме того, сведения о них не были внесены в Единый федеральный реестр туроператоров. Таким образом, обе фирмы вели свою деятельность, нарушая российское законодательство.
Прокуратура утверждает, что обвиняемый летом 2023 года взялся организовать детский отдых в Турции. Он получил на это средства от клиентов, не оплатил проживание детей от 6 до 17 лет в гостинице и не купил для них обратные билеты в Москву. В результате несовершеннолетние оказались ночью на улице в чужой стране. Сотрудники прокуратуры полагают, что Алакбаров изначально не собирался выполнять взятые на себя обязательства по организации отдыха. От его действий пострадали 40 человек, общую сумму ущерба оценивают свыше 3,9 миллиона рублей.
Напомним, летом 2023 года 68 приехавших на отдых из РФ детей выселили из турецкого лагеря «Колибри», когда выяснилось, что туроператор не оплатил их проживание и купил обратных билетов. Когда обстоятельства ситуации прояснились, в Минэкономразвития России заявили, что туроператор вообще не имел права организовывать поездку в Турцию. К счастью, плохих исходов удалось избежать: спустя неделю все дети вернулись в РФ.