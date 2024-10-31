Главу турфирмы, подвергшего опасности российских детей в Турции, могут закрыть на 8 лет

Головинская районная прокуратура запросила 8 лет ИК для главы ООО «Колибри-Тур МСК» Вугара Алакбарова, которого обвиняют в 40 эпизодах мошенничества. В частности, по его вине летом 2023 года десятки детей из России выселили из лагеря «Колибри» в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Начались прения сторон по резонансному уголовному делу в отношении руководителя фирмы, по вине которой детей выселили из отеля в Турции. Головинская межрайонная прокуратура просит суд назначить руководителю ООО «Колибри-Тур МСК» Вугару Алакбарову, обвиняемого в совершении 40 эпизодов мошенничества, 8 лет лишения свободы колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда», — сказано в публикации.

Как подчеркнули в прокуратуре, Алакбаров, будучи фактическим директором ООО «Колибри-Тур МСК» и подконтрольного ИП Маркина, был в курсе того, что обе организации не являются туристическими операторами и не вправе продавать комплексные туры. Кроме того, сведения о них не были внесены в Единый федеральный реестр туроператоров. Таким образом, обе фирмы вели свою деятельность, нарушая российское законодательство.