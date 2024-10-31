Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику, работавшую в поле под Белгородом, и убил комбайнёра
Губернатор Гладков: Сельхозработник погиб при атаке дрона в Белгородской области
Работник сельхозпредприятия погиб в Валуйском муниципальном округе в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла недалеко от посёлка Дальний. Вражеский беспилотник атаковал сельхозтехнику, работающую в поле. В результате нападения погиб один из комбайнёров, а его коллега госпитализирован с осколочными ранениями рук и ног.
«Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким. В этот тяжёлый момент вся Белгородская область с вами», — написал губернатор.
Ранее беспилотник ВСУ сбросил на местного жителя взрывное устройство в селе Грузском под Белгородом. А за несколько часом до этого в том же населённом пункте был ранен охранник сельхозпредприятия, атакованного беспилотником врага. Также под обстрел угодили город Шебекино, сёла Новая Таволжанка и Тишанка.
Валерий Матыцин/ТАСС