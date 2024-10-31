Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику, работавшую в поле под Белгородом, и убил комбайнёра

Работник сельхозпредприятия погиб в Валуйском муниципальном округе в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Трагедия произошла недалеко от посёлка Дальний. Вражеский беспилотник атаковал сельхозтехнику, работающую в поле. В результате нападения погиб один из комбайнёров, а его коллега госпитализирован с осколочными ранениями рук и ног.

«Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким. В этот тяжёлый момент вся Белгородская область с вами», — написал губернатор.