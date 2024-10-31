Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 14:39

Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику, работавшую в поле под Белгородом, и убил комбайнёра

Губернатор Гладков: Сельхозработник погиб при атаке дрона в Белгородской области

Работник сельхозпредприятия погиб в Валуйском муниципальном округе в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Трагедия произошла недалеко от посёлка Дальний. Вражеский беспилотник атаковал сельхозтехнику, работающую в поле. В результате нападения погиб один из комбайнёров, а его коллега госпитализирован с осколочными ранениями рук и ног.

В Белгороде при атаке дрона ВСУ на многоэтажку пострадала женщина
В Белгороде при атаке дрона ВСУ на многоэтажку пострадала женщина

«Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким. В этот тяжёлый момент вся Белгородская область с вами», — написал губернатор.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил на местного жителя взрывное устройство в селе Грузском под Белгородом. А за несколько часом до этого в том же населённом пункте был ранен охранник сельхозпредприятия, атакованного беспилотником врага. Также под обстрел угодили город Шебекино, сёла Новая Таволжанка и Тишанка.

Обложка ©

Валерий Матыцин/ТАСС

Алексей Берковиц
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar