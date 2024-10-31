«Несомненный риск»: Патриарх Кирилл высказался о проблемах миграции в России

Проблемы, связанные с миграцией, а также с напряжённостью между этнорелигиозными общинами, вызывают сегодня серьёзную озабоченность. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Появление большого количества мигрантов, тема наполнения России множеством людей, которые не связаны с ней ни культурно, ни религиозно, — это ведь несомненный риск. Но риска может и не быть, и трагических последствий можно избежать, если этим серьёзно заниматься уже сейчас», — сказал предстоятель РПЦ на заседании Всемирного русского народного собора.