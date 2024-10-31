«Несомненный риск»: Патриарх Кирилл высказался о проблемах миграции в России
Патриарх Кирилл: Проблемы с миграцией в РФ вызывают серьёзную озабоченность
Проблемы, связанные с миграцией, а также с напряжённостью между этнорелигиозными общинами, вызывают сегодня серьёзную озабоченность. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Появление большого количества мигрантов, тема наполнения России множеством людей, которые не связаны с ней ни культурно, ни религиозно, — это ведь несомненный риск. Но риска может и не быть, и трагических последствий можно избежать, если этим серьёзно заниматься уже сейчас», — сказал предстоятель РПЦ на заседании Всемирного русского народного собора.
А ранее Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, ужесточается ответственность за организацию нелегального потока иностранцев — теперь за это грозит до 15 лет лишения свободы. При этом в правительстве анонсировали полное прекращение нелегальной миграции в РФ.
Life.ru