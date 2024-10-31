Лукашенко заявил, что не боится претендентов на пост президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не боится соперников в борьбе за пост главы государства. По его словам, пока ещё он не встречал опасных конкурентов. Об этом политик сказал белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«Да нет, вы не беспокойтесь. Мы с вами прошли такую бурную жизнь и на баррикадах стояли плечом к плечу. Какая опасность? Может, она где-то и есть, но мы пока ещё её не обнаружили», — пояснил он.