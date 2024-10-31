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31 октября, 17:31

Лукашенко заявил, что не боится претендентов на пост президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не боится соперников в борьбе за пост главы государства. По его словам, пока ещё он не встречал опасных конкурентов. Об этом политик сказал белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«Да нет, вы не беспокойтесь. Мы с вами прошли такую бурную жизнь и на баррикадах стояли плечом к плечу. Какая опасность? Может, она где-то и есть, но мы пока ещё её не обнаружили», — пояснил он.

По мнению Лукашенко, заявившие о своём желании баллотироваться женщины хотят его «обезопасить». Он уверен, что по-другому нельзя расценить громкие заявления соперниц об участии в предвыборной гонке.

«НАДО!»: Спортсмены, журналисты и военные присоединились к флешмобу в поддержку Лукашенко
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Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Недавно начальник главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Мингорисполкома Ольга Чемоданова заявила, что намерена зарегистрировать инициативную группу для выдвижения своей кандидатуры. Также о своё желании баллотироваться сообщила бывший депутат Палаты представителей Национального собрания республики Анна Канопацкая.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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