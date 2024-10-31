В Оренбургской области выплаты для новобранцев СВО увеличили в 2,5 раза

В Оренбургской области власти объявили о решении увеличить в 2,5 раза денежные выплаты, которые причитаются новобранцам за контрактную службу в рядах ВС РФ. Об этом рассказал в телеграм-канале глава региона Денис Паслер.

«Единовременная региональная выплата военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ, будет повышена с 400 тысяч до 1 миллиона рублей. С учётом федеральной выплаты и военного довольствия в начале службы общая сумма составит 1,6 миллиона рублей», — написал он.