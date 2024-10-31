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31 октября, 16:58

В Оренбургской области выплаты для новобранцев СВО увеличили в 2,5 раза

В Оренбургской области власти объявили о решении увеличить в 2,5 раза денежные выплаты, которые причитаются новобранцам за контрактную службу в рядах ВС РФ. Об этом рассказал в телеграм-канале глава региона Денис Паслер.

«Единовременная региональная выплата военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ, будет повышена с 400 тысяч до 1 миллиона рублей. С учётом федеральной выплаты и военного довольствия в начале службы общая сумма составит 1,6 миллиона рублей», — написал он.

Губернатор Ростовской области увеличил выплату контрактникам до 1,3 млн рублей
Губернатор Ростовской области увеличил выплату контрактникам до 1,3 млн рублей

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что годовой план комплектования ВС России контрактниками выполнен на 78%. По его словам, темпы выполнения плана «в общем и целом достаточно приличные».

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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