В Оренбургской области выплаты для новобранцев СВО увеличили в 2,5 раза
В Оренбургской области власти объявили о решении увеличить в 2,5 раза денежные выплаты, которые причитаются новобранцам за контрактную службу в рядах ВС РФ. Об этом рассказал в телеграм-канале глава региона Денис Паслер.
«Единовременная региональная выплата военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ, будет повышена с 400 тысяч до 1 миллиона рублей. С учётом федеральной выплаты и военного довольствия в начале службы общая сумма составит 1,6 миллиона рублей», — написал он.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что годовой план комплектования ВС России контрактниками выполнен на 78%. По его словам, темпы выполнения плана «в общем и целом достаточно приличные».
ТАСС / Алексей Коновалов