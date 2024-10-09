Губернатор Ростовской области увеличил выплату контрактникам до 1,3 млн рублей
Выплаты в размере 1,3 миллиона рублей ввели в Ростовской области для новых контрактников, сообщил глава региона Василий Голубев в своём личном телеграм-канале сегодня, 9 октября.
«Для граждан России, а также иностранцев, которые заключат в период с 10 октября по 30 ноября т.г. контракт с Минобороны России о прохождении военной службы на срок 1 год и более в резервных формированиях, установлена единовременная региональная выплата в размере 1,3 млн рублей», — говорится в сообщении губернатора.
Голубев уточнил, что в общей сложности сумма единовременной выплаты таким образом составит 1,7 млн рублей. Чтобы её получить, нужно обратиться в пунктах отбора в Ростовской области.
А в Брянской области недавно подняли выплаты контрактникам до миллиона рублей. 600 тысяч — региональная выплата, а 400 тысяч — федеральная, уточнил губернатор области Александр Богомаз. Напомним, ещё летом президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа и до конца года, положена федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. Также глава государства призвал регионы ввести и собственные подобные выплаты. Субъекты РФ сразу же начали вводить увеличенную выплату военным после указа главы государства.
Shutterstock / FOTODOM