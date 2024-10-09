Губернатор Ростовской области увеличил выплату контрактникам до 1,3 млн рублей

Выплаты в размере 1,3 миллиона рублей ввели в Ростовской области для новых контрактников, сообщил глава региона Василий Голубев в своём личном телеграм-канале сегодня, 9 октября.

«Для граждан России, а также иностранцев, которые заключат в период с 10 октября по 30 ноября т.г. контракт с Минобороны России о прохождении военной службы на срок 1 год и более в резервных формированиях, установлена единовременная региональная выплата в размере 1,3 млн рублей», — говорится в сообщении губернатора.