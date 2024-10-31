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31 октября, 17:11

Единственный производитель алюминиевой тары в РФ перестал выпускать объём 0,5 л

Единственный российский производитель алюминиевой тары «Урбан Крафт» объявил о переходе с выпуска полулитровых ёмкостей на 0,45. Об этом компания уже уведомила своих заказчиков, сообщает Mash.

«Просим вас отнестись с пониманием и с 25 октября 2024 года присылать заказы на банку объёмом 0,45 л», — говорится в письме, которое организация разослала партнёрам.

Как результат, на российских прилавках больше будет не найти напитков в таре объёмом 0,5 литра. При этом в «Урбан Крафт» пояснили, что были вынуждены пойти на такую меру, потому что сами заказчики перестали оставлять заявки на подобные банки.

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freepik / Racool_studio

Татьяна Миссуми
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