В аэропорту Уфы сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Уфы сняли ограничения на приём и вылет воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«20:00 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Уфы сняты», — говорится в сообщении.
Там добавили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолёта, летевших в столицу республики. При этом в агентстве заверили, что экипажиС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все меры для обеспечения безопасности полётов.
Напомним, сегодня появились сообщения о том, что работу уфимского аэропорта временно приостановили. Позже стало известно, что в Башкортостане оказались атакованы топливно-энергетические комплексы, их пыталась поразить киевская сторона при помощи вражеских беспилотников. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, жертв и разрушений нет, лишь выбиты стёкла.
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