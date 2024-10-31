В аэропорту Уфы сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Уфы сняли ограничения на приём и вылет воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«20:00 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Уфы сняты», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолёта, летевших в столицу республики. При этом в агентстве заверили, что экипажиС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все меры для обеспечения безопасности полётов.