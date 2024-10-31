Медведев призвал внедрить в России «цифровой профиль мигранта»

«Среди наших приоритетов — аудит и совершенствование информационных систем. Без этого невозможно создать «цифровой профиль мигранта», который позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории нашей страны. Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии. Но это пора сделать», — сказал он на совещании по государственной миграционной политике.

Также политик раскрыл, каким иностранцам следует покинуть нашу страну. По его словам, такая участь должна постигнуть тех, кто не работает и не учится. К слову, как подсчитали в МВД, количество незаконных мигрантов в России с начала года увеличилось уже на 40%. По состоянию на 1 октября в РФ находилось более 6,5 миллиона иностранных граждан, из которых 750 тысяч — нелегально.