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Регион
31 октября, 20:43

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Никополе

Инфраструктура пострадала в украинском городе Никополь в результате обстрела, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. О каких именно объектах идёт речь, чиновник не уточнил.

«Повреждены инфраструктура, административное здание. Задело линию электропередачи», — написал он в соцсетях.

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Ранее в Госдуме заявили, что Россия продолжит наносить удары по энергетическим объектам Украины, пока киевский режим не капитулирует. Никаких переговоров с властями Незалежной по этому вопросу не ведётся, добавили в Кремле.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tymonko Galyna

Илья Пушкарев
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