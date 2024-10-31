Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Никополе
Инфраструктура пострадала в украинском городе Никополь в результате обстрела, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. О каких именно объектах идёт речь, чиновник не уточнил.
«Повреждены инфраструктура, административное здание. Задело линию электропередачи», — написал он в соцсетях.
Ранее в Госдуме заявили, что Россия продолжит наносить удары по энергетическим объектам Украины, пока киевский режим не капитулирует. Никаких переговоров с властями Незалежной по этому вопросу не ведётся, добавили в Кремле.
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