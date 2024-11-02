Богослов из Владимира постит анкеты блудниц за донаты «на пивко»
SHOT: Экс-завкафедрой богословия из Владимира постит анкеты эскортниц за донаты
Экс-заведующий кафедрой богословия и библеистики Александр Абрамов. Обложка © Владимирская Свято-Феофановская духовная семинария
Бывший заведующий кафедрой богословия и библеистики Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии Александр Абрамов ведёт Telegram-канал с анкетами эскортниц. За курирование страницы с сексуальными блудницами он просит лишь «задонатить на пивко», выяснил SHOT.
Страница с пометкой 18+ собрала уже пять тысяч подписчиков. В ней девушки размещают актуальный прайс, параметры с обхватом талии и объёмом груди, а также постят нюдсы. За денежный бонус Абрамов обещает оказать поддержку в организации встречи с понравившейся распутницей.
По предварительным данным, сейчас кандидат философских наук работает в Центре подготовки церковных специалистов Владимирской епархии в Гусь-Хрустальном. Однако это не мешает ему публиковать свои данные в шапке профиля Telegram-канала.
В крупный скандал с участием эскортницы недавно угодил и депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов. В сентябре в Сеть всплыли кадры, на которых молодая девушка ублажает женатого парламентария прямо на рабочем месте. Впрочем, коммунист назвал его причастность к ролику лишь домыслами и отказался сдавать мандат.