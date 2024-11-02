Богослов из Владимира постит анкеты блудниц за донаты «на пивко»

Бывший заведующий кафедрой богословия и библеистики Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии Александр Абрамов ведёт Telegram-канал с анкетами эскортниц. За курирование страницы с сексуальными блудницами он просит лишь «задонатить на пивко», выяснил SHOT.

Страница с пометкой 18+ собрала уже пять тысяч подписчиков. В ней девушки размещают актуальный прайс, параметры с обхватом талии и объёмом груди, а также постят нюдсы. За денежный бонус Абрамов обещает оказать поддержку в организации встречи с понравившейся распутницей.