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1 ноября, 05:40

За деньги да: Лободу поймали на готовности снова петь для русских

SHOT: Частный корпоратив Светланы Лободы обойдётся в 15 миллионов рублей

Светлана Лобода. Обложка © Telegram / LOBODA

Светлана Лобода. Обложка © Telegram / LOBODA

Украинская певица Светлана Лобода продолжает принимать заказы на корпоративы от россиян, выкатывая состоятельным фанатам весьма несоциальный прайс. Частное выступление артистки обойдётся в 140 тысяч евро (почти 15 миллионов рублей), выяснил SHOT.

Концерты в РФ уроженка Ирпени принципиально не проводит, но на территории любого другого государства автор хита «Твои глаза» с удовольствием споёт даже перед россиянами. Предварительно для Лободы и её большой команды придётся забронировать 18 номеров в пятизвёздочном отеле, причём два из них должны быть категорий люкс и полулюкс. Также организатору нужно позаботиться об авиабилетах из Лос-Анджелеса. Благо в определённые дни звезда предоставляет скидки, если дата концерта совпадёт с её делами в Европе.

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А между тем несколькими днями ранее Лобода показала своё истинное отношение к фанатам. Певица выгнала поклонницу с концерта за нежелание высказываться на политическую тему. Комментируя инцидент, депутат Госдумы Вячеслав Милонов жёстко прошёлся по артистке-русофобке.

Илья Пушкарев
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