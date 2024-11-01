За деньги да: Лободу поймали на готовности снова петь для русских
SHOT: Частный корпоратив Светланы Лободы обойдётся в 15 миллионов рублей
Светлана Лобода. Обложка © Telegram / LOBODA
Украинская певица Светлана Лобода продолжает принимать заказы на корпоративы от россиян, выкатывая состоятельным фанатам весьма несоциальный прайс. Частное выступление артистки обойдётся в 140 тысяч евро (почти 15 миллионов рублей), выяснил SHOT.
Концерты в РФ уроженка Ирпени принципиально не проводит, но на территории любого другого государства автор хита «Твои глаза» с удовольствием споёт даже перед россиянами. Предварительно для Лободы и её большой команды придётся забронировать 18 номеров в пятизвёздочном отеле, причём два из них должны быть категорий люкс и полулюкс. Также организатору нужно позаботиться об авиабилетах из Лос-Анджелеса. Благо в определённые дни звезда предоставляет скидки, если дата концерта совпадёт с её делами в Европе.
А между тем несколькими днями ранее Лобода показала своё истинное отношение к фанатам. Певица выгнала поклонницу с концерта за нежелание высказываться на политическую тему. Комментируя инцидент, депутат Госдумы Вячеслав Милонов жёстко прошёлся по артистке-русофобке.