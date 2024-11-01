На Западе боятся появления у России нового оружия после вскрытия трофейных Abrams с СВО

Россия придумает новое оружие против бронетехники, когда её инженеры изучат трофейные танки M1A1 Abrams с Украины. Об этом сообщает издание Interia.

Авторы отметили, что солдаты ВС РФ сумели заполучить несколько танков, которые передавались Киеву в рамках военной помощи. Конструкторы сумеют извлечь из таких находок данные о системах и технологиях, используемых НАТО. Аналитики уверены, что благодаря этому Россия усовершенствует эффективность защиты своей техники, а также разработает действенный способ отключения электроники в американских танках.