Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 05:31

На Западе боятся появления у России нового оружия после вскрытия трофейных Abrams с СВО

Interia: РФ придумает новые методы борьбы с танками благодаря захваченным Abrams

Россия придумает новое оружие против бронетехники, когда её инженеры изучат трофейные танки M1A1 Abrams с Украины. Об этом сообщает издание Interia.

Авторы отметили, что солдаты ВС РФ сумели заполучить несколько танков, которые передавались Киеву в рамках военной помощи. Конструкторы сумеют извлечь из таких находок данные о системах и технологиях, используемых НАТО. Аналитики уверены, что благодаря этому Россия усовершенствует эффективность защиты своей техники, а также разработает действенный способ отключения электроники в американских танках.

«Запустилась кочерыга турецкая»: Российские десантники разжились очередным трофейным Kirpi
«Запустилась кочерыга турецкая»: Российские десантники разжились очередным трофейным Kirpi

Прибытие первых Abrams на Украину стало настоящим праздником для Банковой. Там рассказывали, что техника перевернёт ход конфликта, однако к настоящему моменту ВСУ потеряли уже 20 танков из 31 полученного. Теперь Киев ждёт новую поставку из Австралии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Владимир Озеров
  • Новости
  • Польша
  • ВС РФ
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar