Последние потери территорий и личного состава ВСУ связаны с низким качеством оперативного командования и профнепригодностью по сравнению с высшими командирами Армии России, считает капитан ВСУ в запасе с псевдонимом Арти Грин. В качестве подтверждения он привёл примеры с фронта.

«В Угледаре [был допущен] провал командования, примерно такая же ситуация была в других местах. Иногда в бой вводились подразделения, не знакомые с театром боевых действий. <...> Во встречных боях в лучшем случае у нас потери были один к одному», — поделился экс-офицер в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По мнению Грина, потери украинской армии связаны с профнепригодностью именно оперативного командования. Офицер рассказал, что в ВСУ хватает тех, кто посылает целые подразделения на убой. Серди таких «выдающихся военачальников» он выделил Александра Сырского, которому всегда «мало людей». Кроме того, потеря украинскими военными контроля над Авдеевкой выгодна Сырскому — ведь из-за этого провала он смог занять пост главкома ВСУ, с которого сместили Валерия Залужного.