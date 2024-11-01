Путин тепло поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) с их профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 1 ноября. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин отметил, что за последние годы служба значительно укрепила свои позиции, повысила эффективность работы и стала современным ведомством, использующим передовые технологии и управленческие подходы.

Задачи, которые стоят перед ФССП, требуют глубоких знаний, строгого выполнения профессиональных обязанностей и безупречных личных качеств, отметил президент.

Путин выразил уверенность, что сотрудники ФССП продолжат работать честно и добросовестно, сохраняя и развивая лучшие традиции ветеранов службы.

«Желаю вам успехов и всего самого доброго», - заключил глава государства.