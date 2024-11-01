Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 08:34

Путин тепло поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) с их профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 1 ноября. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин отметил, что за последние годы служба значительно укрепила свои позиции, повысила эффективность работы и стала современным ведомством, использующим передовые технологии и управленческие подходы.

День менеджера и судебных приставов и Международный день лисы. Праздники и приметы 1 ноября
День менеджера и судебных приставов и Международный день лисы. Праздники и приметы 1 ноября

Задачи, которые стоят перед ФССП, требуют глубоких знаний, строгого выполнения профессиональных обязанностей и безупречных личных качеств, отметил президент.

Путин выразил уверенность, что сотрудники ФССП продолжат работать честно и добросовестно, сохраняя и развивая лучшие традиции ветеранов службы.

«Желаю вам успехов и всего самого доброго», - заключил глава государства.

В правительстве поддержали идею разрешить всем приставам применять оружие
В правительстве поддержали идею разрешить всем приставам применять оружие

Ранее сообщалось, что судебные приставы отправили в зону СВО 190 тысяч единиц конфиската. Это автомобили, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина, табачные изделия и многео другое.

Обложка ©

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Праздники
  • ФССП России (Судебные приставы)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar