«Грузинская мечта» обвинила оппозицию в 81 случае кражи голосов на выборах
«Грузинской мечте» удалось выявить свыше 80 случаев кражи голосов представителями оппозиции на выборах в парламент, проводившихся 26 октября. Об этом во время брифинга заявил исполнительный секретарь правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе.
«Я представлю вам схему, как крали голоса «Грузинской мечты». <…> У нас 81 достоверный факт. Это указывает на то, что кража имела системный характер», — объявил он.
Мдинарадзе пообещал, что соответствующие материалы сегодня же будут направлены прокуратуре. Он также обратился к надзорному ведомству с призывом разобраться в каждом выявленном случае кражи голосов с максимальной тщательностью.
Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах с результатом в 54% голосов. Четыре оппозиционные фракции, преодолевшие отметку в 5% и набравшие в сумме свыше 37% избирателей, не приняли этот результат, тем более что экзит-полы западных агентств говорили о перевесе в сторону оппозиции. Вечером 28 октября в столице Грузии начались масштабные протестные акции оппозиционеров и их сторонников, не признавших победу «Грузинской мечты». Там же выступала и президент страны Саломе Зурабишвили, проигнорировавшая свою обязанность соблюдать политическую нейтральность, как это предписывает грузинская конституция.
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