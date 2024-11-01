«Грузинская мечта» обвинила оппозицию в 81 случае кражи голосов на выборах

«Грузинской мечте» удалось выявить свыше 80 случаев кражи голосов представителями оппозиции на выборах в парламент, проводившихся 26 октября. Об этом во время брифинга заявил исполнительный секретарь правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе.

«Я представлю вам схему, как крали голоса «Грузинской мечты». <…> У нас 81 достоверный факт. Это указывает на то, что кража имела системный характер», — объявил он.

Мдинарадзе пообещал, что соответствующие материалы сегодня же будут направлены прокуратуре. Он также обратился к надзорному ведомству с призывом разобраться в каждом выявленном случае кражи голосов с максимальной тщательностью.