Россияне с доходом до 80 тыс. рублей смогут получить доплату к пенсии

Россияне с доходом до 80 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать на увеличение пенсии на 7,5–8% от своей зарплаты. Такое заявление сделал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Он пояснил, что государство добавит половину суммы при участии в программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Абрамов отметил, что если граждане готовы ежемесячно инвестировать, то их взнос составит 7,5%. По предварительным оценкам, через 15 лет они смогут получать примерно 7,5–8% от своей ежемесячной зарплаты с учетом индексации на инфляцию. При такой зарплате государственная пенсия обеспечит около 33% утраченного заработка, а с учётом выплат из ПДС общий доход составит 40–41%, утверждает собеседник РИА «Новостей».

Он также добавил, что участвовать в программе могут совершеннолетние россияне, которые заключили договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Список всех НПФ доступен на сайте Банка России. Получать выплаты можно будет через 15 лет после начала действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.