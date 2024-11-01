Появились фото разрушений на заводе «Башнефти» после атаки дронов ВСУ

Появились кадры с места падения украинских беспилотников, которые накануне попытались атаковать топливно-энергетические комплексы «Башнефть-Уфанефтехим» в Башкортостане. На снимках видно, что БПЛА не причинили существенного вреда зданиям, но незначительные разрушения всё же есть.

Обломки БПЛА в Башкирии. Фото © VK / yfaonline

Всего в атаке участвовало три вражеских дрона. Только один пролетел на территорию комплекса, что привело к повреждению стёкол. Два других не смогли преодолеть установленную на предприятии защиту от БПЛА. По словам очевидцев, один из аппаратов застрял и повис на противодронных тросах.