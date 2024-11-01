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1 ноября, 11:28

Появились фото разрушений на заводе «Башнефти» после атаки дронов ВСУ

Место падения БПЛА в Башкирии. Обложка © VK / yfaonline

Место падения БПЛА в Башкирии. Обложка © VK / yfaonline

Появились кадры с места падения украинских беспилотников, которые накануне попытались атаковать топливно-энергетические комплексы «Башнефть-Уфанефтехим» в Башкортостане. На снимках видно, что БПЛА не причинили существенного вреда зданиям, но незначительные разрушения всё же есть.

Обломки БПЛА в Башкирии. Фото © VK / yfaonline

Обломки БПЛА в Башкирии. Фото © VK / yfaonline

Всего в атаке участвовало три вражеских дрона. Только один пролетел на территорию комплекса, что привело к повреждению стёкол. Два других не смогли преодолеть установленную на предприятии защиту от БПЛА. По словам очевидцев, один из аппаратов застрял и повис на противодронных тросах.

Накануне сообщалось, что три украинских беспилотника атаковали топливно-энергетические комплексы в Башкортостане. Два из них упали в промзоне, за пределами предприятия, только один «приземлился» на территории завода, в результате чего выбило стёкла в здании. Никто не пострадал. Аэропорт Уфы в связи с инцидентом временно прекращал работу.

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Татьяна Миссуми
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