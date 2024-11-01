Милош Бикович забыл русское слово и оконфузился на премьере сериала «Дайте шоу»
Милош Бикович. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Сербский и российский актёр театра и кино Милош Бикович попал в просак на показе сериала «Дайте шоу». Артист шокировал публику, но быстро смог разрулить ситуацию.
Всё произошло в кинотеатре «Октябрь», где состоялся показ первой серии сериала, в котором снялся актёр. Он традиционно вышел на сцену и решил поделиться своими эмоциями от проделанной работы, правда, получилось не очень хорошо.
«Есть сериал, он говорит за себя. Эти прекрасные люди сделали замечательную работу. Хочу сказать, что редко бывает в жизни, когда и процесс, и результат фиговые», — сказал Бикович.
В зале конечно же начались возгласы, а съёмочная команда и вовсе не поняла всего этого прикола. Актёр сразу понял, что сказал что-то не так и исправился.
«Нет-нет, как по-русски сказать. Когда и то, и другое получаются круто. Сейчас нормально сказал, да?.. Мы живём ради того, чтобы то, что мы делаем, доставляло нам удовольствие. И чтобы потом зритель не сжёг нас на улице. Я благодарен ребятам за то, что мы вместе прошли по этому пути», — пояснил артист.
Напомним, что актёр не так давно стал папой. Он рассказал об этом необычным способом. Актёр выложил в соцсетях рисунок семьи из трёх человек — мамы, папы и малыша. Фанаты догадались, что у Биковича пополнение. Он успел рассказать и о проблемах, связанных с отцовством. Он упомянул, что страдает от недосыпа.