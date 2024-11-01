Милош Бикович забыл русское слово и оконфузился на премьере сериала «Дайте шоу»

Сербский и российский актёр театра и кино Милош Бикович попал в просак на показе сериала «Дайте шоу». Артист шокировал публику, но быстро смог разрулить ситуацию.

Всё произошло в кинотеатре «Октябрь», где состоялся показ первой серии сериала, в котором снялся актёр. Он традиционно вышел на сцену и решил поделиться своими эмоциями от проделанной работы, правда, получилось не очень хорошо.

«Есть сериал, он говорит за себя. Эти прекрасные люди сделали замечательную работу. Хочу сказать, что редко бывает в жизни, когда и процесс, и результат фиговые», — сказал Бикович.

В зале конечно же начались возгласы, а съёмочная команда и вовсе не поняла всего этого прикола. Актёр сразу понял, что сказал что-то не так и исправился.